В Ленинградской области в ДТП погибли двое военнослужащих
В Ленинградской области в ДТП погибли двое военных. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Отмечается, что военный «Урал» столкнулся с «Ладой» на трассе в Выборгском районе — предварительно, погибли водитель и пассажир легковушки. Все участники аварии были военнослужащими.
Авария случилась на дороге Высокое-Синицыно: автоВАЗ ехал в сторону поселка Каменка. Мужчина за рулем не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где врезалась в военный грузовик.
Командование Ленинградского военного округа по факту ДТП проводит проверку.