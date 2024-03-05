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В Ленинградской области в ДТП погибли двое военнослужащих

В Ленинградской области в ДТП погибли двое военных. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Отмечается, что военный «Урал» столкнулся с «Ладой» на трассе в Выборгском районе — предварительно, погибли водитель и пассажир легковушки. Все участники аварии были военнослужащими.

Авария случилась на дороге Высокое-Синицыно: автоВАЗ ехал в сторону поселка Каменка. Мужчина за рулем не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где врезалась в военный грузовик.

Командование Ленинградского военного округа по факту ДТП проводит проверку.