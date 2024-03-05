В квартире в Карелии обнаружили труп женщины

В Карелии обнаружили труп женщины. Об этом сообщил портал « Губерния Daily ».

Инцидент произошел в Сегеже в понедельник, 4 марта, в 21:30.

За помощью к сотрудникам МЧС обратились родственники хозяйки жилплощади. Они никак не могли связаться с женщиной. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось взламывать дверь.

Используя специальный инструмент, они вскрыли дверь, однако в квартире они увидели мертвой хозяйку квартиры.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ее гибели.