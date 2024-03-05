В Курской области ВСУ обстреляли железнодорожную станцию

В результате случился пожар.

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

По словам политика, насчитано девять прилетов. Пострадавших нет.

«В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал Старовойт.