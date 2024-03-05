В Госдуме рассказали, как поступить в случае нехватки пенсионных баллов

По словам депутата Светланы Бессараб, россияне могут купить недостающий стаж.

В Госдуме рассказали, как поступить в случае нехватки пенсионных баллов. Об этом сообщила « Газета.ру ».

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, россияне могут докупить до половины недостающего стажа.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — отметила она.

Депутат добавила, что цена на баллы каждый год меняется. Так, в 2023 году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей.

Бессараб признала, что речь идет о достаточно большой сумме для внесения единовременно. Чтобы приобрести недостающие баллы, нужно подать заявку. Кроме того, при необходимости помочь докупить баллы могут родственники, пояснила парламентарий.