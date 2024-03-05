В Госдуме предложили запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

Законопроект предлагает ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное — для тех, кто занимает на рынке более 20%.

В Госдуме предложили запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара. Об этом сообщило издание РБК .

Законопроект предлагает ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное — для тех, кто занимает на рынке более 20%.

Документ запрещает требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а для крупных площадок — проводить акции без согласия партнеров и брать за услуги более 10%.

Уточняется, что документ должен восполнить те пробелы в законодательстве, которые способствуют монополизации рынка, а продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов ставят в невыгодное положение.

Также отмечается, что маркетплейсы со значительным положением на рынке могут злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы и даже до наложения санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты.