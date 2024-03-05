В Белгородской области и Воронеже объявляли ракетную и авиационную опасноси

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области 5 марта объявили ракетную опасность. Об этом сообщил в региональном МЧС.\

По данным на 10:51 ракетная опасность отменена.

По данным на 11:02, ракетная авиационная опасность объявлена в Воронеже. К городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Ранее ВСУ атаковали при помощи БПЛА губкинскую нефтебазу. В результате начался пожар.