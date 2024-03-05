В Башкирии сатанист убил пенсионера и съел его сердце

В Башкирии сатанист убил пенсионера и съел его сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Bash.

Инцидент произошел в Куюргазинском районе. По словам убийцы, он заключил договор с самим дьяволом, чтобы вылечить свое сердце. По условию контракта мужчина должен был убить человека, который тоже заключил сделку с нечистыми силами. Жертвой оказался случайный пожилой мужчина.

Сатанист зашел к нему в дом, ударил три раза топором и вырезал сердце, а потом съел его на остановке. Его задержала полиция.