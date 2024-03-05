Умер актер из «Битвы за Москву» Валерий Юрченко

Ему было 80 лет.

Умер актер Валерий Юрченко. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Артиста не стало 19 февраля. Причина смерти не уточняется. Ему было 80 лет.

Юрченко снялся в 15 фильмах и сериалах. Наиболее известной работой является картина «Битва за Москву».

Среди театров, где работал актер — театр Калинина в Твери, театр в Астрахани и театр в Днепродзержинске, Петрозаводский русский театр, Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского. Последним театром, где он работал с 1989 года, был Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького.

Валерий Юрченко был заслуженным артистом Украинской ССР и народным артистом Украины.