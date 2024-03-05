Сырский и Умеров доложили о ситуации на фронте главе Пентагона
Украинские высокопоставленные военные обсудили с Ллойдом Остином «изменения на важнейших направлениях».
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров доложили о ситуации на фронте главе Пентагона Ллойду Остину. Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Украинские высокопоставленные военные обсудили с Остином «изменения на важнейших направлениях».
Сырский добавил, что ведется работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии.