Сырский и Умеров доложили о ситуации на фронте главе Пентагона

Украинские высокопоставленные военные обсудили с Ллойдом Остином «изменения на важнейших направлениях».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров доложили о ситуации на фронте главе Пентагона Ллойду Остину. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

Украинские высокопоставленные военные обсудили с Остином «изменения на важнейших направлениях».

Сырский добавил, что ведется работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии.