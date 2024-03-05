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Скопинец, осужденный за убийство возлюбленной, попросил заменить наказание
Егор Фаддеев совершил преступление в мае 2018 года.

Скопинец Егор Фаддеев, осужденный за убийство 39-летней возлюбленной, попросил заменить наказание на принудительные работы. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима, пишет «Новая Газета-Рязань».

39-летняя Юлия Чиркова встречалась с 22-летним Фаддеевым, они жили в Скопине. У женщины был свой магазин стройматериалов. Они быстро расстались из-за того, что женщина поняла, что молодой человек сел ей на шею. Фаддеев стал ее преследовать. Чиркова же хотела выйти замуж за другого мужчину.

Мужчина совершил преступление 24 мая 2018 года.

Женщина спешила на последний звонок. Бывший возлюбленный увидел ее Porsche Macan, сел к ней машину. Чиркова испугалась и выбежала. Однако молодой человек догнал ее и дважды ударил ножом — в плечо и грудную клетку.

Фаддеев скрылся с места. Истекающую кровью женщину забрала «скорая», однако вскоре Чиркова умерла в больнице.

Спустя два дня мужчина пришел в полицию. Он признал свою вину, однако до последнего настаивал, что не хотел убивать женщину. В итоге мужчине присудили 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает срок в ИК-5 в селе Клекотки. По истечении половины отбытого времени он подал ходатайство о замене оставшегося срока.