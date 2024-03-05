Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО

Напомним, Рязанская область вошла в состав Московского военного округа.

Два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа», — сказал он.

Напомним, Рязанская область вошла в состав Московского военного округа.