Рыбновские полицейские задержали 23-летнего иностранца с наркотиками на трассе

Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит до 10 лет колонии.

Рыбновские полицейские задержали 23-летнего иностранца с наркотиками на трассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Рыбновскому району остановили автомобиль, в котором находился 23-летний гражданин одной из стран Среднеазиатского региона, на трассе «Москва-Челябинск». По сведениям полицейских, мужчина, проживавший в Рязан, был причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе личного досмотра у мигранта нашли сверток, содержащий смесь героина и метадона общей массой более 3 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит до 10 лет колонии.