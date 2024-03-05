Рыбновские полицейские задержали 23-летнего иностранца с наркотиками на трассе
Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит до 10 лет колонии.
Рыбновские полицейские задержали 23-летнего иностранца с наркотиками на трассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Рыбновскому району остановили автомобиль, в котором находился 23-летний гражданин одной из стран Среднеазиатского региона, на трассе «Москва-Челябинск». По сведениям полицейских, мужчина, проживавший в Рязан, был причастен к незаконному обороту наркотиков.
В ходе личного досмотра у мигранта нашли сверток, содержащий смесь героина и метадона общей массой более 3 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит до 10 лет колонии.