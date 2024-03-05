Рязанские студенты рассказали об опыте волонтерства на Донбассе

Студенты РГУ имени С.А. Есенина Роман Кондрашов и Мария Пудовкина собираются на очередные волонтерские смены на Донбассе. Опытом предыдущих поездок второкурсники поделились с 62ИНФО .

Для Романа грядущая смена будет уже третьей. Он учился оказывать первую помощь в школе и на курсах при рязанском училище ВДВ, поэтому провел смену в госпиталях. Первым местом его работы стала больница имени Калинина, туда привозят и мирных жителей, и бойцов с передовой. По словам молодого человека, медпомощь пациентам оказывали даже под обстрелами. Во время второй поездки он оказывал помощь десантникам, поэтому в третий раз поедет туда же.

В РГУ к его волонтерской деятельности относятся с уважением и дают возможность сдавать работы в удобном формате, отметил Роман. Студент уже задумывается о второй образовании в РВВДКУ имени Маргелова и дальнейшей контрактной службе.

Мария помогает жителям Донбасса с прошлого ноября. В Мариуполе студентка оформляла документы, нужные для получения пенсий, принимала и распределяла гуманитарную помощь. А во время второй поездки работала в Херсонской области в «Педагогическом десанте». Мария проводила занятия с детьми и подростками в детской комнате в пункте временного размещения, чтобы ребята могли продолжать учебу и отвлекаться от трагических событий. Параллельно с волонтерством Мария продолжала учиться и вместе с другими приехавшими студентами восстанавливала памятники героям Великой Отечественной войны. Скоро девушка сдаст очередные экзамены и зачеты и вновь отправится на Донбасс.