В Рязани засняли разрушающуюся лестницу школы № 16

На снимках видно, что часть плит отсутствует.

В Рязани пожаловались на состояние лестницы школы № 16. Фотографии выложили в Telegram-канале «Рязань».

На снимках видно, что часть плит у лестницы отсутствует. Другая часть находится в состоянии разрушения.

«В любой момент плита может поехать и еще несколько ступенек рухнуть! Часть ступеней уже отсутствует. Многим бабушкам, дедушкам, которые приводят первоклашек с трудом приходится преодолевать такие участки. Куда смотрит администрация школы?!

Каждый день тут проходят более 1000 учеников, входят и выходят. Того глядишь кто-нибудь переломает руки-ноги. До сих пор НЕ предприняты НИКАКИЕ меры для безопасности наших детей. Почему директор содержит вверенное её здание в таком безобразном, а самое главное в опасном состоянии? Или ждут пока случится беда и только потом встанут с насиженных мест?» — вопрошает житель Рязани.