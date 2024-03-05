Рязанцы сообщили о неисправном светофоре на пересечении улиц Свободы и Ленина

Отмечается, что устройство неисправно уже несколько дней.

В Рязани на пересечении улиц Свободы и Ленина не работает зеленая секция одного из светофоров. Соответствующую фотографию прислали очевидцы в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что устройство неисправно уже несколько дней.

На кадре видно, что на светофоре не загорается разрешающий сигнал.

«Это может привести к недопонимаю среди водителей и повысить вероятность ДТП», — сообщил читатель.