Рязанцы сообщили о неисправном светофоре на пересечении улиц Свободы и Ленина
Отмечается, что устройство неисправно уже несколько дней.
В Рязани на пересечении улиц Свободы и Ленина не работает зеленая секция одного из светофоров. Соответствующую фотографию прислали очевидцы в редакцию РЗН.Инфо.
Отмечается, что устройство неисправно уже несколько дней.
На кадре видно, что на светофоре не загорается разрешающий сигнал.
«Это может привести к недопонимаю среди водителей и повысить вероятность ДТП», — сообщил читатель.