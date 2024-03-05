Россия вышла на новый уровень применения искусственного интеллекта

Используя его сложные модели для решения творческих и управленческих задач.

Россия одной из первых стран мира достигла совершенно нового этапа применения искусственного интеллекта, используя его сложные генеративные модели для решения творческих и управленческих задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин.

«Россия находится на передовых позициях в вопросах регулирования искусственного интеллекта нового поколения. Потому что если раньше мы говорили лишь об автоматизации рутинных задач, в 2024 году мы говорим об автоматизации сложных, творческих задач», — рассказал аналитик.

Это означает, что российские программисты стали применять функционал ИИ для процессов совершенно нового уровня, что в дальнейшем потребует разработку правового регулирования и создания документов по этике применения ИИ, который оперирует все большим массивом персональных данных.

Также Семенихин отметил, если главным трендом 2023 года можно было считать большие языковые модели, то в 2024 году история их применения продолжится в иной плоскости — использования генеративного искусственного интеллекта.

«Мы находимся действительно в таком привилегированном клубе, потому что не так много стран и компании способны не только обучить, но эффективно внедрять подобного уровня модели искусственного интеллекта», — подытожил Семенихин.