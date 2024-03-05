Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-2°
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-3°
ЦБ USD 91.35 0.02 05/03
ЦБ EUR 99.11 0.39 05/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
2 часа назад
290
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 609
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 560
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 606
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Работники ГРПЗ вошли в число победителей конкурса «Инженер года»

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) удостоены наград XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года».

В состав жюри вошли видные российские ученые, конструкторы и специалисты различных отраслей народного хозяйства. Победителей определили в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» (для участников со стажем работы на инженерных должностях более 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет).

Пятнадцать заводчан удостоены звания «Профессиональный инженер России», лауреатами конкурса по результатам II тура по версии «Профессиональные инженеры» стали Алексей Ермаков и Павел Широков.

«Сложно описать те ощущения, которые я испытал в тот момент, когда узнал результаты конкурса. Когда первые эмоции прошли, осталось огромное чувство удовлетворения от проделанной работы. А то, что она была высоко оценена, это не только моя заслуга, это во многом и заслуга коллектива, в котором мне повезло трудиться. Почетное звание Лауреата дает огромную мотивацию, мощный импульс развития и заставляет двигаться вперед к новым свершениям!» — поделился Алексей Ермаков.

Дипломы победителей первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» получили Валерия Зинова, Юлия Жданова, Василий Муранов, Алексей Незеленников и Иван Шумилин.

«Конкурс дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения и сравнить себя с другими инженерами, что идёт только на пользу. Именно так можно увидеть свои сильные и слабые стороны и провести работу над ошибками. В будущем планирую добиться тех же результатов, но уже в версии «Профессиональный инженер», — отметил Алексей Незеленников.

Во Всероссийском конкурсе «Инженер года» приняли участие более 70 тысяч человек из 65 регионов России. Организаторами выступили Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, а также Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.