Работники ГРПЗ вошли в число победителей конкурса «Инженер года»

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) удостоены наград XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года».

В состав жюри вошли видные российские ученые, конструкторы и специалисты различных отраслей народного хозяйства. Победителей определили в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» (для участников со стажем работы на инженерных должностях более 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет).

Пятнадцать заводчан удостоены звания «Профессиональный инженер России», лауреатами конкурса по результатам II тура по версии «Профессиональные инженеры» стали Алексей Ермаков и Павел Широков.

«Сложно описать те ощущения, которые я испытал в тот момент, когда узнал результаты конкурса. Когда первые эмоции прошли, осталось огромное чувство удовлетворения от проделанной работы. А то, что она была высоко оценена, это не только моя заслуга, это во многом и заслуга коллектива, в котором мне повезло трудиться. Почетное звание Лауреата дает огромную мотивацию, мощный импульс развития и заставляет двигаться вперед к новым свершениям!» — поделился Алексей Ермаков.

Дипломы победителей первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» получили Валерия Зинова, Юлия Жданова, Василий Муранов, Алексей Незеленников и Иван Шумилин.

«Конкурс дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения и сравнить себя с другими инженерами, что идёт только на пользу. Именно так можно увидеть свои сильные и слабые стороны и провести работу над ошибками. В будущем планирую добиться тех же результатов, но уже в версии «Профессиональный инженер», — отметил Алексей Незеленников.

Во Всероссийском конкурсе «Инженер года» приняли участие более 70 тысяч человек из 65 регионов России. Организаторами выступили Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, а также Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.