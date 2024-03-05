Путин заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов

Экспорт продолжает увеличиваться, несмотря на внешнеполитические сложности.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна больше не привязана к импорту зарубежных продуктов, а качество отечественной пищевой продукции остается на высоком уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с работниками агропромышленного комплекса, пишет Life.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», — заявил глава государства.

Он добавил, что сегодня около 150 стран закупают продукцию российских сельхозпредприятий, качество которой по достоинству ценится за границей. Экспорт продолжает увеличиваться, несмотря на внешнеполитические сложности.