При обстреле ДНР ранен 44-летний мирный житель

Сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) населенный пункт Верхнеторецкое ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких», — написал он.

Напомним, Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.