После падения пожилой рязанки на улице Татарской на чиновников возбудили уголовное дело

Инцидент произошел еще в январе 2024 года.

После падения пожилой рязанки на улице Татарской на чиновников возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в январе 2024 года. Пожилая женщина, проходя по неочищенному от снега и наледи тротуару, поскользнулась и упала, сломав правую бедренную кость.

«Данные обстоятельства возникли по причине ненадлежащего исполнения должностными лицами МБУ „ДБГ“ и управления дорожного хозяйства и транспорта своих обязанностей по обеспечению своевременной очистке и обработке пешеходных дорожек», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».