Под Тюменью водителя эвакуатора убила металлическая часть от отлетевшего колеса «КАМАЗа»

Под Тюменью водителя эвакуатора убила металлическая часть от отлетевшего колеса фуры. Об инциденте сообщает ГИБДД по региону.

«Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя. Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе», — сообщает управление в своем telegram-канале.

В результате инцидента 38-летний водитель погиб на месте.