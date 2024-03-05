На Солотчинском посту ГИБДД поймали должников за электроэнергию

На Солотчинском посту ГИБДД 28 февраля проводились рейдовые мероприятия по выявлению должников за потребленную электроэнергию среди водителей автотранспортных средств. Вместе с сотрудниками ГИБДД работали представители ПАО «РЭСК» и судебные приставы.

Всего за несколько минут система АПК «Дорожный пристав» определяла должников. Далее инспектор ГИБДД останавливал водителя, а судебный пристав проводил с неплательщиком исполнительные действия. Проверив документы и выявив задолженность по базе ФССП, должнику предлагали погасить долг на месте.

За полдня совместной работы выявили 15 неплательщиков. В случае отказа оплаты долга на месте, судебный пристав накладывал арест на имущество должника в счет погашения задолженности.

Отмечается, что более 2000 абонентов задолжали «РЭСК» свыше 208 миллионов рублей.

ПАО «РЭСК» призывает вовремя оплачивать счета, чтобы не попасть в список неплательщиков. Подобные рейды проводятся на регулярной основе.