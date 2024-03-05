На рязанца завели уголовное дело за секс с 15-летней девочкой

Уточняется, что 21-летний молодой человек не работает и не был судим ранее.

На рязанца завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает «РН» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах

Уточняется, что 21-летний молодой человек не работает и не был судим ранее.

Отмечается, что в конце ноября 2023 года он по обоюдному согласию вступил с 15-летней девочкой в половые отношения в одной из гостиниц города.