Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1090 военных

ПВО РФ за сутки перехватила четыре реактивных снаряда HIMARS.

Потери украинских войск за сутки составили в совокупности до 1090 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении и заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях.

Также за сутки ВС РФ сбили над Николаевской областью украинский МиГ-29, поразили пусковые установки ВСУ ЗРК С-300 и «Бук» в ДНР.

ПВО РФ за сутки перехватила четыре реактивных снаряда HIMARS.