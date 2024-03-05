Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1090 военных
ПВО РФ за сутки перехватила четыре реактивных снаряда HIMARS.
Потери украинских войск за сутки составили в совокупности до 1090 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
В ведомстве отметили, что российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении и заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях.
Также за сутки ВС РФ сбили над Николаевской областью украинский МиГ-29, поразили пусковые установки ВСУ ЗРК С-300 и «Бук» в ДНР.
ПВО РФ за сутки перехватила четыре реактивных снаряда HIMARS.