Мэрия опубликовала список из 13 дорог, которые намерены отремонтировать в Рязани
В 2024 году власти выделили 6,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы.
Мэрия опубликовала список из 13 дорог, которые намерены отремонтировать в Рязани. В 2024 году власти выделили 6,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы.
В список вошли следующие участки:
- Моста на улице Яхонтова через реку Лыбедь;
- путепровод на улице Халтурина;
- дорога от дома № 25 по Станкозаводской улице до дома № 1 копус 2 по улице Бирюзова;
- улица Советской Армии от дома № 2 до улицы Новоселов;
- улица 3-я Линия;
- улица Животноводческая;
- улица Интернациональная;
- Куйбышевское шоссе;
- улица Есенина;
- Касимовское шоссе от дома № 49 до улицы Грибоедова;
- улица Зубковой от примыкания улицы Тимуровцев до улицы Новоселов;
- улица Сенная;
- улица Соборная (2 этап).