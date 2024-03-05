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Мэрия опубликовала список из 13 дорог, которые намерены отремонтировать в Рязани
В 2024 году власти выделили 6,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы.

Мэрия опубликовала список из 13 дорог, которые намерены отремонтировать в Рязани. В 2024 году власти выделили 6,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы.

В список вошли следующие участки:

  • Моста на улице Яхонтова через реку Лыбедь;
  • путепровод на улице Халтурина;
  • дорога от дома № 25 по Станкозаводской улице до дома № 1 копус 2 по улице Бирюзова;
  • улица Советской Армии от дома № 2 до улицы Новоселов;
  • улица 3-я Линия;
  • улица Животноводческая;
  • улица Интернациональная;
  • Куйбышевское шоссе;
  • улица Есенина;
  • Касимовское шоссе от дома № 49 до улицы Грибоедова;
  • улица Зубковой от примыкания улицы Тимуровцев до улицы Новоселов;
  • улица Сенная;
  • улица Соборная (2 этап).