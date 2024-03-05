Малков заявил об отсутствии интернета на железной дороге в Рязанской области

Глава региона поручил министру цифрового развития Андрею Ульянову заняться вопросом с РЖД.

Павел Малков заявил об отсутствии интернета на железной дороге в Рязанской области. Губернатор поднял проблему во вторник, 5 марта, на заседании правительства.

«У нас почему-то совершенно отсутствует устойчивая сотовая связь вдоль линии железной дороги… буквально на 50 метров от вокзала отъезжаем — и связь прекращается… Многие кивают в зале, потому что это так», — заявил Малков.

Глава региона поручил министру цифрового развития Андрею Ульянову заняться вопросом с РЖД и предложить «технические решения по решению проблемы».