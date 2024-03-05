Госавтоинспекция предупредила рязанцев о гололеде

И попросила быть осторожными в темное время суток.

Рязанская госавтоинспекция 5 марта предупредила автовладельцев и пешеходов об опасной обстановке на дорогах. Об этом ведомство пишет в своем Telegram-канале.

На протяжении суток будет гололедица. Преимущественно без осадков.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — пишет Госавтоинспекция.