Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с РФ

Эксперты предположили, что Украина могла бы уточнить, что указ о запрете переговоров «распространяется только на президента России» Владимира Путина, но под него не будут попадать другие представители правительства РФ.

Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с РФ. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Эксперты предположили, что Украина могла бы уточнить, что указ о запрете переговоров «распространяется только на президента России» Владимира Путина, но под него не будут попадать другие представители правительства РФ.

Однако эксперты считают, что начинать реальные переговоры пока рано. Они отметили, что готовность к этому процессу может быть просигнализирована через предложения «о возможности снятия санкций в рамках мирных договоренностей».