Бастрыкин заинтересовался действиями руководства рязанского ТСЖ

По словам жителей, оно взимало завышенную плату за отопление в одном из домов Рязани.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об обращении жителей Рязанской области к Бастрыкину, в котором люди пожаловались на действия руководства товарищества собственников жилья. По их словам, оно взимало завышенную плату за отопление в одном из домов Рязани. Местные следователи проводят доследственную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Владимиру Никешкину отчитаться о ходе проверки.