Антивоенных артистов хотят лишить вознаграждений по авторским и смежным правам

Антивоенных российских артистов могут лишить вознаграждений по авторским и смежным правам. Этот вопрос предложил обсудить председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он пояснил, что эту тему нужно поднять вслед за принятием закона о запрете рекламы для иноагентов, который, по словам Володина, за несколько дней показал свою эффективность.

Спикер отметил, что запреты на выплаты касаются артистов, музыкантов, писателей, которые занимаются дискредитацией армии России.