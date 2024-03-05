Рязанца подозревают в краже смартфона у посетителя магазина

Рязанские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже смартфона у посетителя магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В полицию обратился 56-летний рязанец с заявлением о пропаже смартфона. Он рассказал о том, что оставил его на кассе во время оплаты, забыл про него и вышел из магазина. Когда вернулся — телефона не было. Кассир сказал, что никакого телефона не видела.

«Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и зафиксировали описание внешности покупателя, который стоял в очереди к кассе после заявителя. По этим приметам оперативники узнали 41-летнего рязанца. Ранее его неоднократно осудили за кражу», — рассказали в ведомстве.

Полицейские разыскали рязанца и обнаружили у него пропавший телефон. Мужчину задержали, а похищенное изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.