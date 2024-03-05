Новости Рязани за 5 марта 2024 год

Правительство одобрило продажу «Яндекса» инвесторам из России

Более 96% выкупят у нидерландской компании Yandex N.V.

Правительство одобрило продажу «Яндекса» инвесторам из России. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с ситуацией. Согласно сообщению газеты, была одобрена группа сделок по приобретению 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.

В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП

Авария случилась вблизи остановки «Электросеть».

В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте». На размещенном снимке видно, что столкнулись две легковушки. Авария случилась вблизи остановки «Электросеть». Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В Ленинградской области в ДТП погибли двое военнослужащих

В Ленинградской области в ДТП погибли двое военных. Об этом сообщает «Mash на Мойке». Отмечается, что военный «Урал» столкнулся с «Ладой» на трассе в Выборгском районе — предварительно, погибли водитель и пассажир легковушки. Все участники аварии были военнослужащими. Авария случилась на дороге Высокое-Синицыно: автоВАЗ ехал в сторону поселка Каменка. Мужчина за рулем не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где врезалась в военный грузовик. Командование Ленинградского военного округа по факту ДТП проводит проверку.

В ставропольской больнице жестоко избили пожилую женщину

В ставропольской больнице жестоко избили пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости». По предварительной информации, пенсионерка попала в учреждение из-за высокого давления, а при выписке еле могла ходить. «Врачи выхватили у нее телефон, потом якобы вернули, затем снова пытались отобрать его и заламывали ей руки. Далее она рассказала, что ее привязывали к железной кровати, а за сопротивление били по ногам, после раздели догола и смеялись. Лиц мама не помнит, но говорит, что были два парня и девушка в халатах. Она пыталась освободить руки от железной кровати, но кисть треснула. После врачи безобразно зашили рану, да так, что оставили торчащие медицинские нити. Под грудью у мамы большие красные следы, она говорит, что били по ребрам», — рассказала дочка пострадавшей. Написано заявление в полицию.

В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста

В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста. Об этом сообщает ГИБДД по региону. Во вторник, 5 марта, на Сырковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин и велосипедиста. «В результате водитель велосипеда скончался на месте. Причины устанавливаются», — заявили в ведомстве.

Россия вышла на новый уровень применения искусственного интеллекта

Используя его сложные модели для решения творческих и управленческих задач.

Россия одной из первых стран мира достигла совершенно нового этапа применения искусственного интеллекта, используя его сложные генеративные модели для решения творческих и управленческих задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин. «Россия находится на передовых позициях в вопросах регулирования искусственного интеллекта нового поколения. Потому что если раньше мы говорили лишь об автоматизации рутинных задач, в 2024 году мы говорим об автоматизации сложных, творческих задач», — рассказал аналитик. Это означает, что российские программисты стали применять функционал ИИ для процессов совершенно нового уровня, что в дальнейшем потребует разработку правового регулирования и создания документов по этике применения ИИ, который оперирует все большим массивом персональных данных. Также Семенихин отметил, если главным трендом 2023 года можно было считать большие языковые модели, то в 2024 году история их применения продолжится в иной плоскости — использования генеративного искусственного интеллекта. «Мы находимся действительно в таком привилегированном клубе, потому что не так много стран и компании способны не только обучить, но эффективно внедрять подобного уровня модели искусственного интеллекта», — подытожил Семенихин.

В российских школах могут появиться аграрные классы

Президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна».

В российских школах могут появиться аграрные классы. Идею поддержал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. «Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал он. При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна». «И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», — добавил глава государства.

Рязанцы сообщили о бросающем зажженные спички ребенке в автобусе № 7

Все случилось в Московском районе города.

Рязанцы сообщили о бросающем зажженные спички ребенке в автобусе № 7. Соответствующий пост появился в группе «Рязань» «ВКонтакте». "Сегодня ехали в автобусе № 7, были около сельхоза в 16.46. Мальчик лет 10 сидел сзади и кидал зажженные спички в проход. Сел на 10 больнице. С ним даже женщина поссорилась", — написал автор поста.

Путин заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов

Экспорт продолжает увеличиваться, несмотря на внешнеполитические сложности.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна больше не привязана к импорту зарубежных продуктов, а качество отечественной пищевой продукции остается на высоком уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с работниками агропромышленного комплекса, пишет Life. «За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», — заявил глава государства. Он добавил, что сегодня около 150 стран закупают продукцию российских сельхозпредприятий, качество которой по достоинству ценится за границей. Экспорт продолжает увеличиваться, несмотря на внешнеполитические сложности.

При обстреле ДНР ранен 44-летний мирный житель

Сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости. «Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) населенный пункт Верхнеторецкое ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких», — написал он. Напомним, Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

В работе десятков сервисов произошел масштабный сбой

Во вторник, 5 марта, пользователи всего мира пожаловались на проблемы с доступом в соцсети и другие ресурсы, например YouTube, Х, Gmail и другие.

В работе десятков сервисов произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector. Во вторник, 5 марта, пользователи всего мира пожаловались на проблемы с доступом в соцсети и другие ресурсы, например YouTube, Х, Gmail и другие. Ранее сообщалось о сбой в работе приложения «Тинькофф».

На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Погиб водитель-экспедитор.

На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Гострудинспекции Нижегородской области. В воскресенье, 3 марта, 38 летний водитель-экспедитор ООО «ИТЕКО Россия» АТП «Минеральные воды» управляя грузовым автомобилем «КАМАЗ» попал в дорожно-транспортное происшествие на 232 км автодороги Р22 «Каспий», в результате чего он скончался от полученных травм. Проводится проверка.

Истребитель Су-27 развернул три французских самолета от границ России

Отмечается, что нарушения границы России не допущено.

Истребитель Су-27 развернул три французских самолета от границ России. Об этом сообщает Минобороны. Во вторник, 5 марта, истребитель Су-27 ВКС поднимался в воздух при обнаружении трех воздушных целей над Черным морем. Он сопровождал самолет Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С ВКС Франции. Отмечается, что нарушения границы России не допущено.

На въезде в Рязань засняли мигающие фонари

Видео сняли во вторник, 5 марта.