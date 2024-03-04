WP: Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска

Он якобы не смог разработать четкий план по призыву в армию новых солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог разработать четкий план по призыву в армию новых солдат. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что жители Украины не хотят воевать в плохо оснащенной армии, из-за чего они скрываются от мобилизации. Журналисты пишут, что Зеленский «все чаще» сталкивается с растущим пессимизмом внутри страны, а также за рубежом по поводу шансов Украины сдержать российское наступление.

По данным WP, за январь 2024 украинцы сняли со своих счетов более 700 миллионов долларов после слухов, что у граждан, уклоняющихся от призыва, могут начать арестовывать банковские счета.

«Зеленский решил уволить Валерия Залужного в феврале из-за отсутствия четкой стратегии мобилизации, однако и главнокомандующий Александр Сырский пока не внес никакой ясности», — говорится в материале.