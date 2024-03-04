Вильфанд: в марте в Рязанской области ожидается дефицит осадков

В марте в Рязанской области ожидается дефицит осадков. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, мартовский дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской и Московской областях, в нечерноземной части центра европейской России.

«Это долгосрочный прогноз, поэтому это не значит, что каждый день не будет осадков. В каждом регионе есть своя норма месячного количества осадков, и прогнозируется, что их количество будет заметно меньше нормы», — отметил Вильфанд.