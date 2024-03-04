В Воронежской области при пожаре погибли четыре человека

В Воронежской области при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Пожар случился ночью в воскресенье, 3 марта, в Эртиле в доме на улице Никитина.

После тушения огня нашли тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: 41-летнего и двух 42-летних мужчин. По данным следствия, у них не выявили следов насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования, назначили комплекс судебных экспертиз.