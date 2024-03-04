В Спасском районе столкнулись фура и «Газель»
Пострадал мужчина.
В Спасском районе столкнулись фура и «Газель». Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России.
Отмечается, что ДТП произошло на автодороге Спасск-Ижевское.
По предварительной информации, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ГАЗель».
С переломами трех ребер и черепно-мозговой травмой водителя второго грузовика госпитализировали.
Обстоятельства аварии устанавливаются.