В Спасском районе столкнулись фура и «Газель»

Пострадал мужчина.

В Спасском районе столкнулись фура и «Газель». Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России.

Отмечается, что ДТП произошло на автодороге Спасск-Ижевское.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ГАЗель».

С переломами трех ребер и черепно-мозговой травмой водителя второго грузовика госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.