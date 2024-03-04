В Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась насваем

В Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась, съев насвай (смесь табака с известью и пометом животного, запрещена к продаже в РФ). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Шушарах.

«По недосмотру родителей девочка съела жевательное табачное изделие по месту жительства», — отметил собеседник издания. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На родителей девочки составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима проживания в стране. Полиция задержала их.