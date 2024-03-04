В Санкт-Петербурге девочка проломила череп в метро

В петербургском метро девочка упала и сломала череп. Об этом сообщил портал 78.ru .

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 марта.

По информации издания, 16-летняя школьница зашла в вестибюль станции, спустилась вниз и села в поезд. Подъезжая к «Ладожской», она внезапно почувствовала себя плохо. Двери вагона открылись, и девочка упала из него, потеряв сознание.

Пострадавшую доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, переломами черепа и костей на лице, а также ушибом головного мозга. Она находится в тяжелом состоянии.