В Рязанскую область вернутся холода, которые продлятся до 20 марта

Но зимних морозов больше не будет.

В ближайшие выходные в Рязанскую область вернутся холода, которые продлятся вплоть до 20 марта. Об этом сообщил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

«Устойчивое потепление с переходом среднесуточных температур через нулевую отметку, что наиболее благоприятно для весеннего снеготаяния, произойдет в середине третьей декады марта», — сообщил Тобратов.

Если прогноз окажется верным, то уже в первых числах апреля рязанцы смогут наблюдать выход окских вод на пойму.

Колебания температуры около нуля с дневными оттепелями приведут к постепенному оседанию снега, а просочившаяся в почву талая вода пойдет на восполнение запасов грунтовых вод и уже не будет так динамична. Это растянет половодье во времени.

Ученый убежден, что «зимних морозов больше не будет».