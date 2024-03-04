В Рязанской области задержали пьяного водителя без прав

Все случилось в Новомичуринске.

В Рязанской области задержали пьяного водителя без прав. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Новомичуринске экипаж, патрулировавший улицы, обратил внимание на автомобиль «Lada 21093» без государственных регистрационных знаков. Транспортное средство двигалось по спутанной траектории.

Правоохранители остановили машину. За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Отмечается, что задержанный, местный житель 1983 года рождения, не имел прав на управление транспортным средством.

Для дальнейших разбирательств нарушитель передан сотрудникам ГИБДД.