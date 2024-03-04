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В Рязанской области задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск
Их передали в отделы полиции.

В Рязанской области задержали двоих людей, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Ряжске полицейские заметили на улице мужчину, который был похож по описанию с ориентировки. Сотрудники полиции остановили прохожего и установили, что 59-летний местный житель обвиняется в угрозе убийством.

Кроме того, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили местонахождение 25-летней женщины, которую объявили в федеральный розыск после того как она уклонилась от исполнения наказания за незаконный оборот наркотиков.

Оперативники совместно с коллегами из Воронежской области задержали злоумышленницу, когда она транзитом двигалась через Рязанскую область.

Преступников передали инициаторам розыска.