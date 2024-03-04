В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась еще на 5,1%

На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 7505 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась еще на 5,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали 7505 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составил 69,2 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 5,1%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.