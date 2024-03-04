В Рязани засняли легковушку, которая выехала на «встречку» и едва не устроила ДТП

Инцидент случился на Ряжском шоссе.

В Рязани засняли легковушку, которая выехала на «встречку» и едва не устроила ДТП. Соответствующее видео появилось в группе «Подслушано в Рязани».

Инцидент случился на Ряжском шоссе.

На кадрах видно, как автомобиль пересекает сплошную линию, выезжает на встречную полосу, где чуть не врезается в «Ладу Калину».

«Рубрика „Езжу как хочу“», — написал автор поста.

Ситуацию прокомментировали в региональной ГИБДД. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.