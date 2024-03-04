В Рязани стартовал масштабный рейд «Тонировка»

С начала мероприятия обнаружили уже более 25 нарушителей.

В понедельник, 4 марта, в Рязани стартовал масштабный рейд «Тонировка». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Полицейские останавливают транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, а за невыполнение требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до ареста на 15 суток.

С начала мероприятия обнаружили уже более 25 нарушителей.