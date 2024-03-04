В Рязани открыли новый корпус школы № 1

Отмечается, что за счет создания дополнительных учебных мест, все учащиеся школы № 1 теперь будут заниматься в первую смену.

В Рязани открыли новый корпус школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здание открылось для учащихся начальных классов школы № 1 имени Екимецкой. Ранее в здании располагался Рязанский педагогический колледж.

В здании полностью обновили коммуникации, проводку и отопление, переоборудовали учебные кабинеты под классы, оснастили их новой мебелью. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 170 миллионов рублей.

Отмечается, что за счет создания дополнительных учебных мест, все учащиеся школы № 1 теперь будут заниматься в первую смену.