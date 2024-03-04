В России снизилось количество несчастных случаев на производстве на 14%

Количество погибших на производстве сократилось почти на 20%.

В России снизилось количество несчастных случаев, которые заканчивались тяжелыми травмами на производстве. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2024 году IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ- 2024), пишет ТАСС .

Также Голикова отметила со ссылкой на Роструд, что количество погибших на производстве сократилось почти на 20%.