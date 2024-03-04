В Республике Марий Эл в ДТП погиб чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов

Двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в аварии в Марий Эл. Об этом «ВКонтакте» сообщил тренер клуба «Красная машина» Андрей Собко.

«В результате страшного ДТП погиб мастер спорта России, победитель Кубка России, двукратный победитель Первенства мира, двукратный чемпион России по студентам, трехкратный победитель Первенства России, многократный победитель Всероссийских турниров, профессиональный боец Никита Чернов (Черный)», — написал он.

Собко уточнил, что спортсмен впервые в качестве тренера направлялся на соревнование, в котором выступали его воспитанники.