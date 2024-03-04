В Подмосковье мать воткнула нож в ногу 10-летней дочери

В подмосковном городе Пушкино мать воткнула в ногу дочке нож. Об этом сообщил Shot.

По данным медиа, 45-летняя женщина была недовольна тем, что 10-летняя девочка не хотела учить уроки. Сначала мать наорала на дочь, а затем схватила нож и вонзила ей в ногу.

Третьеклассница сама пришла в больницу. Врачи диагностировали резаную рану коленного сустава.

Известно, что во время инцидента мать была пьяна. Ранее ее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.