В Нижнем Новгороде 33-летний бывший заключенный напал на двух женщин за 20 минут

В Нижнем Новгороде 33-летний бывший заключенный напал на двух женщин. Об этом сообщили в Telegram-канале «МРАК».

На улице Норвежской мужчина ударил женщину сзади по голове стеклянной бутылкой, а после похитил сумку, в которой были документы и банковская карта. Через 20 минут в лифте дома на улице Эльтонской он набросился на 41-летнюю женщину. Ограбить ее не вышло, но пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Нападавший задержан.