В Москве мультиварка обожгла лицо 17-летнему студенту

В Москве 17-летний студент МФЮА попал в больницу из-за готовки еды. Об этом сообщил Shot.

Молодой человек хотел приготовить в мультиварке картошку с курицей и овощами. Он загрузил ингредиенты, закрыл крышку электрокастрюли и включил ее. Блюдо должно было быть готово черед 50 минут.

Через 30 минут после включения мультиварка стала неестественно гудеть. Молодой человек открыл крышку, чтобы проверить все ли в порядке, но ему тут же в лицо вылетели ингредиенты.

В результате студент попал в больницу. Медики диагностировали у него ожоги лица, левого уха, шеи, туловища, левого предплечья, правого плеча и груди 1, 2-й степени. Врачи сообщили, что студент родился в рубашке и рубцов на теле не будет.